Rialto, procede la messa in sicurezza del territorio. Il sindaco Doglio annuncia: "In arrivo tecnici di supporto dalla Regione"

Rimane ancora complicata la situazione viabilità a Rialto, a quasi un mese dagli eventi alluvionali del mese scorso. Molte sono le strade ancora chiuse e le frazioni raggiungibili solo attraverso vecchie strade di campagna ripristinate dai cittadini per avere uno sbocco.

A seguito delle opere eseguite in somma urgenza sono conclusi lo sgombero di via Collarina, l'intervento in località Berea all'altezza di via San Lorenzo e le opere in località Barca e Cheirano, anche se le strade restano per il momento chiuse al transito.

In corso i lavori sulla Strada Provinciale all'altezza del Podere Bricchetto e nei pressi della Sala Consiliare, con la strada ancora chiusa.

Sabato mattina, salvo imprevisti, verrà riaperto il tratto in località Barca, per cui è ancora necessario un consolidamento del fondo stradale in mancanza del quale si potrebbe compromettere l'intero intervento, e la provinciale nei pressi della Sala Consiliare a senso unico alternato. In entrambe le casistiche verranno previste opportune limitazioni di peso e chiusura in caso di allerta meteo.

Oltre alle risorse finanziarie, per le quali sono stati chiesti ulteriori finanziamenti, la ricaduta dell'ondata di maltempo interessa anche le risorse umane. Per questo nella giornata di oggi alcuni tecnici incaricati dalla Regione effettueranno un primo sopralluogo per prendere ulteriore conoscenza delle problematiche e cercare di fornire un supporto all'ufficio tecnico del piccolo Comune dell'entroterra, oberato in queste settimane da una mole di lavoro senza dubbio inusuale.