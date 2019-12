Riassegnazione degli ospedali di Albenga e Cairo, Ciangherotti (FI): "Si accetti il verdetto per far ripartire la sanità ospedaliera della Riviera"

“Da oggi, finalmente, gli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo Montenotte, hanno una gestione certa. Il Tar, infatti, ha riassegnato i due nosocomi all’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi (Gruppo San Donato), di fatto bocciando, dopo le opportune valutazioni, il ricorso presentato dal Policlinico di Monza". Comincia così l'analisi del consigliere provinciale e comunale di Albenga, Eraldo Ciangherotti, sulla riassegnazione dei due ospedali savonesi all'Istituto Galeazzi.

Soddisfazione da parte del forzista sulla notizia: "A questo punto, per l’Ospedale di Albenga, si apre finalmente la stagione del rilancio, dopo la disastrosa gestione del Pd che, a pochi anni dall’apertura del nuovo ospedale, era riuscito a chiudere il Pronto soccorso, chiudere e ridimensionare reparti, fare insomma del Santa Maria di Misericordia un deserto sanitario. Da oggi il Galeazzi potrà, finalmente, inserire personale e macchinari per far funzionare il Pronto soccorso del Santa Maria, prendere le necessarie misure per ridurre le liste di attesa, fare tutte quelle cose, insomma, per dare ai cittadini della Riviera un Servizio ospedaliero degno di questo nome".

Prosegue poi Ciangherotti, garantendo sulla professionalità dell'istituto sanitario: "Per fare questo ci vorranno gli investimenti promessi e il rispetto dei protocolli di affidamento, non c’è dubbio, ma la serietà del Galeazzi è tale che non ho motivo di dubitare. Al gruppo perdente chiedo, a nome di tutti i cittadini e non come esponente politico, di accettare il verdetto per il bene della comunità, evitando ulteriori cavilli burocratici che servirebbero solo ad accentuare i disagi di una realtà che, su questo fronte, ha subito già troppi disagi”.