TPL Linea, entrata in vigore degli orari non scolastici

TPL Linea avvisa la spettabile clientela che, in occasione della chiusura delle scuole in base al calendario scolastico regionale 2019/2020, dal giorno lunedì 23 dicembre 2019 al giorno domenica 5 gennaio 2020, saranno in vigore gli orari non scolastici.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.