Vigilanza, Cgil e Uiltucs: "Natale con posti di lavoro a rischio"

"La Provincia di Savona vive una crisi occupazionale profonda che sta creando indiscutibili difficoltà nella nostra area in ordine alla tenuta sociale, senza dubbio figlia della crisi che si è manifestata ma anche determinata dalla mancanza di politiche propositive locali" commentano in una nota Cristiano Ghiglia (Filcams Cgil Savona) e Roberto Fallara (Uiltucs Liguria Savona).

"L’impoverimento subito dal territorio necessita di una nuova azione di riprogettazione del sistema di sviluppo locale in grado di determinare migliori condizioni per investimenti e per nuova occupazione di qualità - proseguono - E’ riscontrato un ulteriore aggravamento delle problematiche relative all’assegnazione, all’acquisizione ed alla gestione degli appalti pubblici e privati del settore, con evidenti ripercussioni sui livelli di tutela occupazionale, sicurezza sul lavoro e garanzia reddituale".

"Al momento inoltre vi sono alcune situazioni che vedono i lavoratori della Vigilanza impegnati in servizi appaltati presso l’Autorità Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale varchi di Savona e Vado e l’APM Terminal di Vado Ligure insicuri del loro futuro occupazionale. In totale 17 lavoratori che se non vedranno a breve definite positivamente le trattative con l’impresa subentrante nel servizio di vigilanza nei siti sopracitati con l’impegno della stessa alla loro assunzione, così come previsto dalle clausole sociali, vedranno a rischio il loro posto di lavoro".

"Sarebbe veramente grave che su siti, che dovrebbero rappresentare occasione di rilancio per la economia locale, vedessero invece nei servizi appaltati perdite secche di occupazione o riduzione in qualità e quantità - continuano - Dispiace inoltre ad oggi vedere che nonostante le richieste di incontro sindacale effettuate per trattare con la impresa subentrante l’assorbimento del personale già impiegato nei siti, non si sia visto dalla stessa al momento nessun riscontro. Ciò nonostante la disponibilità alla effettuazione dell’incontro sindacale nel quale trattare le problematiche occupazionali dalle due imprese che cesseranno il servizio a breve".

"Ecco perchè riteniamo che vi sia esigenza più generale di avviare un percorso che preveda la definizione di una unità di intenti con tutte le parti interessate da tali dinamiche, che permetta di mettere al centro la garanzia della occupazione".

"La nostra proposta di Unità di Intenti vuole essere l’avvio di un non più rinviabile lavoro “sinergico” tra i vari attori del settore in provincia. E’ necessaria l’attivazione di un confronto su tali tematiche che consenta, a livello locale ed in coerenza con quanto stabilito nel ccnl, di individuare sistemi di controllo sul rispetto delle norme a sostegno delle aziende serie e a discapito di coloro che cercano facili profitti a danno dei lavoratori e della collettività".

"Gestione dell’attività vertenziale che, in occasione dei cambi di appalto, non trova efficacia e supporto naufragando miseramente in tempi lunghi mettendo a repentaglio i posti di lavoro - concludono - Trovare soluzioni condivise all’origine del problema attraverso un accordo territoriale che favorisca il rispetto delle norme, legislative e contrattuali, e combini le competenze e la volontà delle singole Parti nell’intento di arginare un fenomeno altamente preoccupante".