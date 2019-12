Cosseria piange la scomparsa del consigliere comunale Ermanno Berruti

La comunità di Cosseria è in lutto per la scomparsa all'età di 78 anni di Ermanno Berruti.

Il ricordo del sindaco Roberto Molinaro: "Non so dare una spiegazione al mistero dell'aldilà. Dal 9 agosto hai lottato con una forza che solo tu potevi avere. La tua famiglia di origine ora è riunita in cielo. Riposa in pace amico e grazie sia per il tuo assessorato, sia per il tuo lavoro come consigliere comunale di Cosseria, il restauro del cimitero a cui tenevi è quasi terminato. A nome mio, dell'amministrazione comunale e della comunità di Cosseria, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutte quante le persone che lo hanno conosciuto".

Il funerale si terrà sabato mattina alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di Cosseria. Al termine della funzione, la salma sarà accompagnata al cimitero di Millesimo. Il santo rosario invece, sarà celebrato domani sera alle ore 20 sempre nella suddetta parrocchia. Da domani mattina, la camera ardente sarà allestita presso la sala consiliare del comune di Cosseria