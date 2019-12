Savona, frane in via alla Strà, la preoccupazione dei residenti delle frazioni: "Strade alternative non sono sicure"

Continuano i lavori di messa in sicurezza su via alla Strà sulle alture di Savona a causa di un imponente cedimento della sede stradale.

La strada è scivolata verso il basso per circa metà della carreggiata, per una lunghezza di 50-60 metri a circa 800 metri dal bivio con la SP 29 presso Cadibona.

Il 26 e 27 novembre inoltre si erano manifestate due ulteriori frane, poche centinaia di metri dopo la prima, nei pressi di un'abitazione e nei pressi del cimitero di Cadibona.

La circolazione è stata interdetta ai veicoli e ai pedoni all'altezza della diramazione della via Alla Strà alle intersezioni con la Via N.S. Del Monte (presso località”Monte Ciuto”) e Via Nazionale Piemonte e Via Cimamontata (presso l'abitato di Cadibona), nonché alle intersezioni con Via F.lli Grondona e Via Bonini.

Una cittadina ha voluto specificare la situazione nel quale si trovano a vivere 4 gruppi di case presenti nelle frazioni Castagnassa, Longhetti, Prato del Pero e Cimamontata.

"Gli abitanti sono costretti a transitare per una strada a strapiombo e ad una corsia in cui normalmente passa soltanto chi abita lungo la suddetta stradina. L'alternativa per raggiungere il cimitero e quindi la SS29, sarebbe scendere a Savona attraverso la strada della Madonna del Monte (15 minuti) e risalire tramite la SS29 o l'autostrada, praticamente un tragitto di più di 20 chilometri quando contro i soliti 2 della strada interrotta" spiega la cittadina.

"Le criticità legate dalla stradina secondaria sono molte: prima fra tutte la sicurezza, non è una strada adatta a sopportare un traffico come quello attuale; in caso di neve saremmo impossibile percorrerla; in caso di emergenza l'ambulanza dovrebbe partire da Savona e non dalla vicinissima Altare. Ora chiedo la vostra attenzione perché non ci sono lavori a questa frana, dopo una rapida messa in sicurezza tutto è fermo da un po'. Comprendiamo che ci siano state altre urgenze, ma con il passare della prima emergenza ora anche noi vorremmo essere considerati. Vi rendo noto che non si tratta di un'arteria normalmente poco frequentata, ma di una strada che solitamente accoglie parte del traffico diretto a Vado o Savona, proveniente dalla Val Bormida" conclude.

"Stiamo intervenendo per la messa in sicurezza. Chiediamo un po' di pazienza" spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.