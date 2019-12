Come scegliere i gioielli Damiani su Rensiweb: 3 trucchi che non conoscevi

Il segreto dell’eleganza sta anche nel saper scegliere con cura i gioielli Damiani in base all’occasione, ma non solo. Esiste sempre il rischio di esagerare oppure di scegliere bijoux che non rispecchiano la tua personalità e il tuo stile.

Se al mattino apri il tuo portagioie e non sai mai quale gioiello indossare, ecco 3 trucchi che forse non conoscevi ancora per non sbagliare.

Bracciali e braccialetti

Quando si tratta di bracciali e braccialetti, Damiani su Rensiweb propone moltissime alternative: da quelli più semplici e giocosi fino ai più preziosi e vistosi. Ovviamente quando si tratta di scegliere dei gioielli, la componente di gusto personale è la più importante ma prendi in esame anche altre caratteristiche. Valuta con attenzione la grandezza del tuo polso per trovare la soluzione migliore. I bracciali a cerchio sottili sono perfetti per mettere in evidenza un polso delicato. Un bracciale largo è indicato se non ti piacciono i tuoi polsi e vuoi nasconderli. La scelta dei braccialetti va studiata anche in base all’outfit. Infatti, un bracciale importante è perfetto con un abito tinta unita elegante e da sera, mentre i bracciali semplici vanno bene per tutti i giorni con un look colorato e vivace. Vai su www.rensiweb.com per trovare i più bei gioielli Damiani ma anche di altri prestigiosi brand.

Orecchini e forma del viso

Forse non tutti sanno che gli orecchini vanno scelti in base alla forma del viso. Questo accessorio è indispensabile perché particolarmente vicino al volto perciò in grado di dare luminosità, ma solo se scelti con attenzione. Un orecchino pendente in brillanti e argento come quelli di Damiani su Rensiweb, non valorizza particolarmente un viso ovale ma piuttosto un viso rotondo perché aggiunge verticalità e slancia il collo. Gli orecchini piccoli sono perfetti se hai un viso rettangolare per mascherare la mascella eccessivamente squadrata. Oltre a conoscere i trucchi per scegliere gli orecchini, bilancia bene e fai attenzione all’equilibrio tra i diversi accessori. Quando indossi un paio di orecchini molto importanti e appariscenti, non serve aggiungere altro. Se gli orecchini sono semplici, allora puoi aggiungere una collana, a patto che sia dello stesso materiale e abbia uno stile simile.

Le regole per le pietre preziose

Indossare gioielli con pietre preziose è ancora più difficile poiché ci sono regole specifiche da conoscere a menadito. Per esempio, i diamanti andrebbero portati solamente di sera, fatta eccezione per gli anelli di fidanzamento che non dovrebbero mai essere tolti per nessuna ragione. Sono le pietre più preziose di tutte in grado creare un fantastico punto luce. Il problema resta se abbinarli con l’oro oppure l’argento; entrambe le soluzioni sono valide ma scegli in base a caratteristiche personali come sottotono della pelle, colore degli occhi e anche nei capelli. Ci sono leghe preziose come l’oro rosso e rosa realizzate con rame per un tocco davvero delicato. Infine, mai dimenticare l’oro bianco e il platino che abbinati con i diamanti, ma anche gli smeraldi, danno un’allure molto chic ed elegante.