Scaldabagni elettrici vs. scaldabagni a gas

Prima dell’acquisto di un nuovo scaldabagno è necessario sapere quale fonte di energia utilizzerà: gas o elettricità. Se entrambi i modelli sono abbastanza simili, ci sono alcune differenze in termini di opzioni ed efficienza.

La prima scelta dipende dal tipo di energia che si ha in casa

La decisione dell’alimentazione a gas rispetto all’elettrica di solito si riduce al tipo di energia che si dispone. Quasi tutte le case sono raggiunte dall’elettricità e molte hanno anche accesso al gas. Se si ha solo elettricità, tuttavia, la scelta del tipo di scaldabagno è obbligata.

Sia gli scaldabagni elettrici sia quelli a gas sono classificati in base all’"input", ovvero la quantità di gas o elettricità utilizzata all'ora per riscaldare l'acqua nel serbatoio. Quello a gas è misurato in BTU mentre quello elettrico è in watt.

I valori nominali di input medi per uno scaldabagno a gas vanno da circa 30.000 a 180.000 BTU, a seconda delle dimensioni. Più BTU si hanno a disposizione, più velocemente l'unità riscalderà l'acqua. Gli scaldacqua elettrici variano in potenza assorbita da circa 1.440 a 5.500 watt e si applica lo stesso principio: maggiore è la potenza, più rapidamente l'unità riscalderà l'acqua.

Costi di acquisto e di funzionamento

Gli scaldabagni a gas tendono ad avere costi iniziali più elevati rispetto a quelli elettrici comparabili, ma possono anche costare meno per funzionare. Il costo di uno scaldabagno varia a seconda principalmente di quanto sia grande, efficiente e di alta qualità. In genere, maggiore è il costo, migliore sarà il funzionamento dell'unità. Di solito si paga meno per far funzionare uno scaldabagno a gas perché, in molte aree del Paese, il costo del gas naturale è inferiore a quello dell'elettricità.

Sebbene il prezzo di uno scaldabagno sia importante, non dovrebbe essere l’unico fattore decisivo. Anche il costo dell'installazione, l'efficienza e le prestazioni dovrebbero svolgere un ruolo determinante nella decisione. Gli scaldacqua elettrici (in particolare quelli a pompa di calore) possono avere valori EF più elevati rispetto a quelli a gas.

Il fattore di energia (EF) di uno scaldabagno elettrico o a gas è una misurazione che confronta la quantità di acqua calda prodotta al giorno rispetto alla quantità di combustibile che consuma. Più alto è il numero EF, più efficiente è lo scaldacqua. Mentre l'efficienza dei modelli a gas ed elettrici tende a essere abbastanza simile, specialmente quando si guardano quelli di uno stesso produttore e delle stesse dimensioni, alcuni tipi ad alimentazione elettrica, tra cui le pompe di calore e le unità a pompa di calore ibrida, sono più costosi. La classificazione EF di uno scaldabagno è presente sulla confezione o nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

Le novità tra gli scaldabagni

L'apice dell'efficienza nello scaldabagno elettrico con basso consumo è l’unità della pompa di calore, Questo scaldabagno funziona attingendo calore dall'aria, rendendolo il più adatto per l'uso in climi caldi. Le unità a pompa di calore, sono più costose dei modelli non a pompa di calore ma sono i scaldabagni più efficienti oggi sul mercato.

Gli scaldacqua a pompa di calore ibrida, consentono al consumatore di scegliere differenti modalità operative per situazioni diverse e per aumentare l'efficienza dell'apparecchio. Ad esempio, la maggior parte delle unità a pompa di calore ibrida ha una modalità "vacanza" che riduce i costi operativi quando nessuno è a casa.

A seconda del modello, è possibile risparmiare fino all'80% sui costi dell'acqua calda scegliendo una pompa di calore ibrida rispetto a uno scaldabagno standard. Questi apparecchi devono essere installati in un'area di almeno 300 metri quadrati, quindi, sebbene siano una buona opzione per un garage spazioso, non sono adatti per un piccolo ripostiglio.

Le unità Tankless, conosciute anche come scaldabagni istantanei, sono disponibili in entrambe le opzioni, a gas ed elettrici anche se quest’ultime sono, per il prezzo, le più vendute. Questi modelli sono più sottili dei normali scaldabagno e funzionano aspirando acqua che viene portata in temperatura da un elemento riscaldante quando si apre un rubinetto.

Poiché riscaldano l'acqua mentre la si utilizza, possono essere fino al 35% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a un tradizionale scaldabagno a serbatoio. Gli scaldabagni senza serbatoio alimentati a gas possono essere a condensazione o senza condensazione.