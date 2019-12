Very Viva Venice, 101 idea per vivere Venezia di notte

Che Venezia sia una delle città più belle al mondo lo sanno tutti. Piazza San Marco, i palazzi barocchi e rinascimentali, le gondole, le calli, i ponti la rendono qualcosa di unico, ma sono cose che tutti molto probabilmente hanno visto. C’è una faccia di Venezia, però, che solo alcuni conoscono e che la si può conoscere solo fermandosi qui a soggiornare per almeno un paio di giorni: è Venezia di sera. Quando cala il sole la città lagunare muta, trasformandosi come per magia in un altro luogo, ancora più prezioso, ancora più magico.

La folla che durante il giorno anima il centro sembra essere un ricordo lontano, il chiasso e il brusio lasciano spazio al silenzio e al rumore dell’acqua che dondola nei canali e fra le imbarcazioni ormeggiate. Se non avete mai potuto apprezzare la bellezza di questa città veneta di sera e notte, veniteci almeno una volta per innamorarvene anche in questa nuova veste.

Vivere la città al calar del sole

Anche se la bella cittadina ha molto da dare anche solo semplicemente passeggiando in centro dopo le 19 di sera, se non si è accompagnati da qualcuno del luogo, il consiglio è quello di rivolgersi a un’agenzia come ad esempio Very Viva Venice. Questa propone una serie di attività che possono completare e rendere ancora più speciale la vacanza, proponendo non solo tour a Venezia e attività diurne, ma anche altre da farsi al chiar di luna.

Prima di elencarne qualcuna è bene sottolineare, per chi non lo sapesse già, che nonostante la città si svuoti e ci si può trovare in qualche calle come unici passanti, non c’è proprio nulla da temere. Venezia è veramente tranquilla e sicura.

Attività serali a Venezia

Tour a Venezia di sera

Venezia di notte è inimitabile e un qualcosa che non si può raccontare a voce, quindi dovete proprio venire a vivere quest’esperienza direttamente. Il fascino è tale che da qualche tempo si organizzano veri e propri tour proprio durante l’orario serale, per godersi la city illuminata solamente dai lampioni e dalle luci. In qualche maniera si ha quasi la sensazione di essere tornati indietro nel tempo e ci si aspetta di vedere qualche mercante con il suo carretto pieno di merci (visto che si muovevano di notte) o qualche dama tornare di fretta a casa in compagnia di un Casanova. I luoghi già belli di giorno, come il Ponte di Rialto, Piazza San Marco o il Campo S.Maria Formosa, alla luce artificiale sono ancora più belli.

Venezia e i suoi luoghi misteriosi

Per dare un tono di fascino misterioso e antico c’è anche un tour speciale che segue i luoghi legati alle leggende della città. Storie di amore, passione, lotte e misteri hanno infatti animato i racconti della città che hanno mescolato il reale con un affascinante dose di mistero e superstizione. Campo San Bartolomeo, Campo Santi Giovanni e Paolo, il Casinò degli spiriti, Isola San Michele sono solo alcuni dei luoghi di questo giro all’insegna del brivido e del gusto dell’antico.

Gondola e bacari by night

Accanto a questi tour ci sono altre due attività che si possono anche fare in una sera soltanto: il giro in gondola che dura una mezzora e il tour dei bacari. Il giro in gondola è già di per sé qualcosa che rappresenta proprio la città, ma farlo di notte ha un qualcosa in più che può davvero far vivere una magia. Passare fra i canali, sotto i ponti, fra i palazzi magnifici d’epoca antica, il tutto illuminato dalle luci e dai lampioni è la ciliegina sulla torta per una vacanza unica. Per un brindisi alla bellezza della città o a qualche occasione speciale, immancabile un cicchetto con una sarda in saor in qualche bacaro nascosto fra le calli.