Allerta meteo: rinviato a Finalborgo l'evento "Stelle per una notte"

Con l'allerta rossa è previsto che i Comuni decidano di chiudere non solo le scuole ma anche i luoghi di aggregazione cittadini, dai parchi alle biblioteche. Nel caso del Comune di Finale Ligure questo vale ovviamente anche per il plesso di Santa Caterina, ivi compreso l'Auditorium.

Per questo motivo lo spettacolo di ballo e di musica "Stelle per una Notte", in programma per domani sera, venerdì 20 dicembre, è rinviato a data da destinarsi.

"Stelle per una Notte" - lo ricordiamo - ricalca lo schema del noto format televisivo "Ballando con le Stelle": maestri di danza del comprensorio finalese affiancano personaggi conosciuti nel mondo del commercio, della cultura, della politica locale, dello sport e altro insegnando loro coreografie in vari stili. Tutto questo, per un nobile scopo benefico. La manifestazione, infatti, ideata da Zonta Club Finale Ligure, raccoglie fondi da destinarsi a progetti di sensibilizzazione sociale, spesso in collaborazione con lo Sportello Antiviolenza "Artemisia Gentileschi".

Commenta la presidentessa di Zonta Club Finale, Patrizia Colman: "Per me è un gran dolore dover annunciare il rinvio di Stelle per una notte dopo un anno di lavoro per la buona riuscita dell'evento. Abbiamo sperato fino all'ultimo che questa allerta meteo non si concretizzasse o, al limite, si verificasse in forma blanda e soltanto nelle prime ore della giornata di venerdì. Invece, con un'allerta di tipo rosso fino alle 18 e arancione dalle 18 alle ore serali, le norme di sicurezza ci impongono il rinvio. Contro le forze della natura non si può combattere. Sarà naturalmente nostra premura annunciare al più presto la nuova data".