Borgio Verezzi: ecco le "creature di Liguria" del progetto filiEabbracci 2019

Ieri pomeriggio, 18 dicembre, a Borgio Verezzi ha avuto luogo l'installazione delle "creature di Liguria" per il progetto filiEabbracci 2019 (promosso dall associazione artistica ZeroVolume).

Hanno partecipato ai lavori di preparazione cittadini borgesi, ma anche pietresi e finalesi che si sono riuniti per più serate presso l'Unitre di Borgio Verezzi e all'Art Space: les caffè des artistes di Pietra Ligure. Non è mancato il contributo dei più piccoli! Le scuole elementari di Borgio hanno dipinto animali che abitano le grotte e la nostra amata riviera ligure.

L'installazione è stata terminata alle grotte di Borgio, mentre domenica 22 dicembre (dalle 14.30) si porterà a termine l'allestimento di piazza San Pietro momentaneamente sospeso per pioggia. A domenica, quindi, per dare una mano oppure fino a gennaio per fare un giro nel borgo di Borgio e alle Grotte ammirando così le "creature di Liguria".