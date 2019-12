Limone, tutti gli eventi delle Festività Natalizie

Musica, animazione e spettacolo saranno gli ingredienti delle festività natalizie a Limone Piemonte, che propone un ricco cartellone di eventi gratuiti pensati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Venerdì 27 dicembre alle 18.45 in Piazza del Municipio si esibirà il giovane baritono William Allione, mentre la sera, alle 21.30 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la videoproiezione in anteprima del filmato di Sebastiano Audisio e Walter Perlino, un resoconto della loro ultima spedizione nel Pamir in bicicletta e con gli sci.

Sabato 28 dicembre alle 18 nella Chiesa Parrocchiale di San Chiaffredo a Limonetto si terrà il concerto “Armonie e suoni di un magico Natale”, con musiche di Beethoven, Mozart, Morricone, Rota e Piovani a cura dell’ensemble Cameristi Cromatici.

Domenica 29 dicembre alle 18.45 la Piazza del Municipio si animerà con l’esibizione del Sunshine Gospel Choir, da vent’anni sulla scena musicale internazionale.

Nella serata della vigilia di Capodanno, lunedì 30 dicembre, si potrà assistere, come di consueto, alla suggestiva Fiaccolata dei Maestri della Scuola Sci Limone. A partire dalle 20.30 a Quota 1.400 Andrea Caponnetto e la “MovinOn Family”, insieme al team di “Spettacolo per passione”, scalderanno il pubblico con la loro energia dalla postazione musicale allestita a fianco della partenza della seggiovia Morel. Musica e divertimento faranno da prologo all’emozionante spettacolo con il fuoco del Gruppo Calidè. Alle 21.15, poi, partiranno i cento maestri della Scuola Sci, che illumineranno la pista della Cresta andando a formare un serpentone luminoso. La Fiaccolata si potrà ammirare in tutta la sua bellezza a monte del parcheggio di Quota 1400, tra la partenza della seggiovia Morel e la biglietteria della Riserva Bianca. Al termine verranno offerti cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori.

Il 31 dicembre nel centro storico è in programma una grande festa di Capodanno per salutare insieme il 2019, con musica e intrattenimento a cura dei dj di Radio 105. A partire dalle 22 la Piazza del Municipio inizierà ad animarsi con la selezione musicale dei dj resident Scarica e Marzi. Dalle 23 saliranno sul palco gli ospiti della serata, i dj Spyne e Matt Joe, che si alterneranno con il loro spettacolo distribuendo gadget al pubblico, fino al grande countdown con tutti gli artisti e al brindisi di mezzanotte. La serata, poi, proseguirà con musica e animazione live fino a notte fonda.

Il primo grande evento del 2020 sarà il Limone Light, music and fire, in programma per giovedì 2 gennaio, ormai appuntamento fisso dell’inverno limonese. La manifestazione, presentata da Sonia De Castelli, sarà ospitata anche quest’anno dalle piste del Maneggio e vedrà susseguirsi, a partire dalle 18.30, la fiaccolata dei bimbi e la coreografica esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, a cui seguiranno uno spettacolo con i laser e il gran finale con i fuochi artificiali piromusicali.

Al termine saranno distribuiti cioccolata calda e vin brûlé a tutti gli spettatori. In caso di impossibilità allo svolgimento l’evento sarà rinviato a sabato 4 gennaio.

Sempre giovedì 2 gennaio, alle 21, al Teatro Alla Confraternita andrà in scena lo spettacolo “Interno 12”, a cura degli artisti de “L’Ora canonica”: un’occasione per entrare in un mondo cabarettistico-musicale fatto di storie e gag originali, canzoni, parodie, nuove parabole laiche e altro ancora.

Venerdì 3 gennaio alle 21 al Teatro Alla Confraternita si terrà il Concerto di Natale con l’ensemble “La Voix Humaine”. Nella serata si alterneranno brani natalizi, celebri arie d’opera, operetta, musical, melodie e celebri canzoni classiche.

Sabato 4 gennaio alle 21 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro si potrà assistere al Concerto spirituale di Natale, con il coro interparrocchiale “Pacem in terris”.

Domenica 5 gennaio la Piazza del Municipio si trasformerà in una sala da ballo a cielo aperto per ospitare la Silent Disco. A partire dalle 21 verranno distribuite al pubblico speciali cuffie collegate alla consolle che permetteranno a tutti di ballare sulle note di diversi generi musicali.

Dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 in zona Telecabina Bottero sarà presente il Villaggio di Natale sulla neve con street food di qualità, dirette radiofoniche e numerosi spettacoli musicali. Nell’orario di apertura degli impianti di risalita, dalle 8.30 alle 17, le casette in legno metteranno in mostra le proposte degli espositori e per i più piccoli ci sarà un ricco programma di intrattenimento con gonfiabili, truccabimbi, babydance e giochi di gruppo.

Sarà inoltre aperta tutti i giorni nelle vacanze natalizie la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita al Grand Palais Excelsior. La rassegna, a cura delle Associazioni culturali “L’Onda” di Savigliano ed “Ego Bianchi” di Cuneo, espone oltre 80 opere del maestro americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. L’esposizione, aperta gratuitamente al pubblico, sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

