Savona, il 21 dicembre tradizionale concerto di Natale del coro polifonico "Anton Bruckner"

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 21, nel prezioso scrigno barocco della Chiesa parrocchiale di San Pietro in via Untoria a Savona, il coro polifonico "Anton Bruckner" di Savona, fondato e diretto da Marco Esposto, presenta il tradizionale il concerto di Natale.

Il programma oltre ad una rassegna di classici Canti e carole natalizie a cappella di diverse origini e tradizioni nazionali offre l'ascolto di composizioni di Mozart e Haydn anche con l’accompagnamento d’organo.

"Il coro polifonico Anton Bruckner di Savona - spiegano in una nota - costituito da un gruppo di amici della musica corale, in oltre 30 anni di attività musicale ha realizzato più di 140 concerti, collaborando con varie istituzioni musicali e culturali italiane, proponendosi sia a cappella, sia con orchestra, valendosi della collaborazione di affermati artisti del panorama italiano ed internazionale partecipando con successo a diverse rassegne corali e concorsi italiani. Un sincero grazie a P. Piergiorgio Ladone, Parroco di San Pietro e Priore del Convento dei PP. Carmelitani, per l’ospitalità e l’accoglienza".