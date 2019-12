Shopping, golosità e divertimento per i più piccini: a Loano torna il mercatino di Natale

Aprirà nuovamente venerdì 20 dicembre il mercatino di Natale promosso dall'associazione Centro Culturale Polivalente di Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione, che quest'anno si è trasformata in “Loano Christmas”, è giunta alla nona edizione.

All'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio di sapore nord-europeo: illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d'arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali.

Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Sotto un albero incantato, un elfo trucca-bimbi giocherà con i più piccini. Al centro della vasca della fontana una scintillante slitta di Babbo Natale sarà a disposizione di chiunque desideri farsi un “selfie” grazie alla postazione gratuita appositamente allestita. Inoltre, grazie a visori di ultima generazione, quest'anno sarà possibile fare un “viaggio virtuale” nel fantastico mondo di Babbo Natale.

Incorniciato da una scenografia da fiaba, il mercatino offrirà un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e animazioni per i più piccini. Venerdì 20 dicembre è in programma un concerto del coro delle voci bianche dell'Associazione Musicale Loanese-Coro polifonico Città di Loano.

Sabato 21 dicembre alle 21 è in programma un concerto di Natale a cura dell'Accademia Musicale del Finale con protagonista il tenore Mattia Pelosi, accompagnato da Gianmaria Toscano (pianoforte) e Fabio Tessiore (sax). Domenica 22 dicembre tornano le animazioni dei “Matti da Legare” mentre lunedì 23 dicembre sarà la volta di “My place Alassio”, che inviterà tutti i bimbi a scrivere le loro “Letterine a Babbo Natale”. Alla vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, toccherà al Mago Taz.

Giovedì 26 dicembre l'associazione Artigianalmente darà vita al laboratorio “Un grazie a Babbo Natale”, mentre venerdì 27 dicembre gli allievi l'associazione Modern Jazz Dance di Teo Chirico saranno protagonisti di un saggio di canto. Sabato 28 dicembre tornerà l'animazione per bambini a cura di Vecchia Loano e domenica 29 ancora un “pomeriggio sportivo” a cura di Overland Sport e Decathlon. Il mercatino tornerà anche il 1^ gennaio con l'animazione per bimbi a cura del Centro Arti Marziali, mentre domenica 2 gennaio sarà di nuovo protagonista il Mago Taz. Venerdì 3 dicembre Artigianalmente organizza il laboratorio “Dalle befane al carbone”. Sabato 4 dicembre “My place Alassio” riporterà i bimbi indietro nel tempo con i “Giochi di una volta”.

Domenica 5 gennaio ancora un “pomeriggio sportivo” con Overland Sport e Decathlon. Ultimo appuntamento lunedì 6 gennaio con l'animazione e l'elezione di “Miss Befana 2020” di Vecchia Loano. Il villaggio resterà aperto dalle 15 alle 19. Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.