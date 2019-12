Visita guidata nei sotterranei della Fortezza di Savona: l'appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre

Sabato 21 dicembre alle ore 16 nel Complesso monumentale del Priamàr, presso l'ingresso del "Civico Museo Archeologico e della Città, l'Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Sabazia e il "Civico Museo Archeologico e della Città", in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Savona, organizzano una visita guidata gratuita di alcuni sotterranei della Fortezza di Savona.

Necessario avere scarpe adatte (per non scivolare) e una torcia elettrica o frontalino. La visita contempla luoghi che ancora non sono stati aperti al pubblico: sarà richiesta pertanto la firma di una manleva nei confronti degli organizzatori (Comune e IISL-Museo).



Al termine della visita guidata ai sotterranei sarà anche possibile effettuare una visita guidata del "Civico Museo Archeologico e della Città".