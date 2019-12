I vertici di Liguria Popolare hanno incontrato il governatore Toti

I vertici di Liguria Popolare hanno incontrato questa mattina, a margine del consiglio regionale, il presidente della Regione Giovanni Toti. All’incontro erano presenti il presidente e consigliere regionale Andrea Costa, il vice presidente Antonio Bissolotti e il capogruppo in consiglio regionale Gabriele Pisani.

“È stata l’occasione per scambiare alcune considerazioni in vista della prossima tornata elettorale – spiegano – e per condividere il percorso di Liguria Popolare che, alle prossime elezioni regionali, si presenterà come unica lista civica del centro destra in tutte e quattro le province liguri”.

Oltre allo scambio di auguri di Natale, i vertici di Liguria Popolare hanno dato appuntamento al governatore della Regione Liguria Giovanni Toti al grande evento in programma il 19 gennaio a Sanremo, quando si terranno gli stati generali della provincia di Imperia di Liguria Popolare.