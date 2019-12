Incontro ad Albisola sui temi trattati dalle sardine. I dubbi della Lega Savona

“Sardine ad Albisola per ricevere le prime risposte da giovani di sinistra”, questo il concetto, estratto in sintesi dalla Lega di Savona, da un recente articolo uscito sui media. Ecco il commento in merito attraverso le parole del Segretario cittadino savonese Maria Maione.

“Come faranno a dare risposte alle Sardine, i rappresentanti del PD e suoi eletti politici, che né oggi né in passato sono riusciti a dare risposte concrete e soluzioni reali al Paese?

Come possono essere credibili le risposte di Italia Viva, partito eletto da nessuno ed uscito dal cilindro del mago Renzi? Le promesse saranno attendibili come quelle fatte in passato dal loro leader prestigiatore?" Sono queste le domande che si pone la sezione cittadina savonese del carroccio.

"Inoltre ritengo quantomeno “sospetto” che le sardine siano apparse ed abbiano iniziato ad attaccare chi non sta governando e sta all’opposizione. Ecco perché, forse, siamo di fronte ad una strana (chiamiamola) coincidenza: non sarà che le sardine, la sinistra, chi fa le domande e chi si dà oggi le risposte, siano lo stesso soggetto? Semplicemente osservando i volti noti apparsi nelle piazze, parrebbe proprio di si" è la conclusione a cui arriva la Maione.