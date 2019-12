Somme urgenze per i danni del maltempo, assenti in consiglio comunale nella maggioranza: la minoranza "salva" i fondi per Savona

Questo pomeriggio in consiglio comunale a Savona si votava il riconoscimento del debito fuori bilancio per la copertura degli interventi di somma urgenza attivati dopo le imponenti frane avvenute lo scorso 23 e 24 novembre nell'entroterra savonese e l'assenza di 4 consiglieri della maggioranza, in caso di voto contrario della minoranza, non avrebbe consentito alla pratica di passare.

Ma tutti i gruppi consiliari di minoranza hanno deciso di votare favorevolmente consentendo così l'utilizzo delle somme urgenze per ripristinare le problematiche sul territorio comunale.

"Con grande responsabilità noi dell'opposizione garantiremo il numero legale, se fosse per la maggioranza non ci sarebbe e usciremmo sconfitti tutti dalla città di Savona, dal consiglio, che non è in grado (la maggioranza) nemmeno di garantire i fondi per il maltempo" spiega il consigliere di Rete a Sinistra Marco Ravera.

"Oggi assistiamo a una cosa che non è mai accaduta, su una pratica così importante è l'opposizione a tenere in piede il numero legale, consentendo al comune di far passare la pratica" continua la capogruppo consiliare del Pd Elisa Di Padova.

"Chiedo al sindaco di richiamare la cittadinanza a più senso di responsabilità. Abbiamo a cuore Savona, domani ci sarà di nuovo allerta rossa e il nostro territorio è già molto provato penso ad esempio a Marmorassi. Votiamo a favore ma chiedo che venga richiamata la presenza dei consiglieri comunali. Tutte le volte che ci sediamo qua rappresentiamo i cittadini" specifica la capogruppo di Italia Viva Barbara Pasquali.

"Sono danni importanti, i soldi arriveranno, non ho motivo di dubitare che la copertura venga garantita" ha dichiarato Manuel Meles, capogruppo Movimento 5 Stelle.

Ha replicato il capogruppo della Lega Matteo Venturino: "Abbiamo delle persone che sono in mutua e hanno avuto degli incidenti, abbiamo avuto dei problemi. Molte volte ci sono stati i banchi della minoranza vuoti ma nessuno ha mai detto che non ci tenete alla città".

"Devo ringraziare perchè credo che davanti a simili situazioni di emergenza bisogna lavorare in modo coeso. Devo dire che il mio richiamo c'è già stato ed è stato forte sia in quei giorni sia oggi. Ci sono assenti però perchè ricoverati o all'estero, ci sono situazioni oggettive di indisponibilità a venire" conclude il sindaco Ilaria Caprioglio.

E lo stesso è avvenuto sulla pratica legata alle partecipate savonesi. "Vogliamo sottolineare che se non passasse questa pratica non si potrebbero adottare atti sulle partecipate e non si potrebbero esercitare i diritti sociali nei confronti delle società, pensiamo ad esempio cosa succederebbe con Ata" continua Elisa Di Padova.

"Se era facile garantire il numero legale in una pratica condivisa è ancora più importante in una pratica che non condividiamo. Sarebbe bastato uscire o stare qua e non votare. Ci sarebbero stati grandi conseguenze per le società e per il comune" ha specificato Marco Ravera.