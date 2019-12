Cuore ricostruito ad una bambina di 21 mesi: MSC dona una crociera a tutta la famiglia della piccola operata al Gaslini di Genova

I medici dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova hanno ricostruito il cuore a una bambina di 21 mesi affetta da una grave malformazione dalla nascita, che in altri ospedali era stata ritenuta incorreggibile.



Oggi la bambina può tornare a casa con mamma papà e fratellino per festeggiare il suo primo Natale lontano da ospedali e macchinari salvavita.

Ma avrà anche un regalo speciale: nell’intervista rilasciata ieri sera al Tg1 il papà aveva espresso il desiderio di portare finalmente all’aria aperta la sua piccola, anzi addirittura in crociera tutti insieme.



Il direttore generale del Gaslini, Paolo Petralia, dall’estero - dove si trova in missione – sentito il desiderio del papà, ha subito contattato Daniela Picco, direttore generale di MSC Foundation, che con Gianni onorato CEO Msc Cruises, hanno immediatamente messo a disposizione della famiglia una crociera aperta: potranno scegliere data e destinazione tra tutte quelle proposte da Msc.



Un regalo speciale per una famiglia speciale, che non si è mai arresa.