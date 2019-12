Ceriale, generi alimentari per 1.500 euro donati alle famiglie bisognose

Una importante donazione per le famiglie bisognose di Ceriale. Arriva dalla Gran Loggia d’Italia degli Antichi e Liberi Accettati Muratori della Provincia di Albenga.

La loggia ha donato al Comune di Ceriale una serie di generi alimentari di varia natura, dal valore di 1.500 euro. Pasta, olio, pelati e prodotti a lunga conservazione che serviranno alle persone più indigenti della comunità cerialese.

I prodotti saranno distribuiti direttamente a casa da addetti comunali dopo l’Epifania. L’Assessorato ai servizi sociali sta svolgendo una analisi delle famiglie più in difficoltà per vedere a chi far pervenire i generi alimentari donati.

“Ringraziamo per la preziosa donazione che darà aiuto e beneficio alle famiglie bisognose del nostro comune – afferma l’assessore Eugenio Maineri -. Al momento sono oltre un centinaio i nuclei familiari assistiti dall’amministrazione comunale e vedremo con gli uffici la distribuzione dei prodotti alimentari a seconda delle priorità”.

“Tengo a sottolineare come la donazione sia avvenuta senza chiedere nulla in cambio, esclusivamente come dono natalizio per i poveri di Ceriale” conclude l’assessore Maineri.