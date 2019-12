Cena benefica ieri sera organizzata dalla Lista Frascherelli Sindaco, tenutasi presso la trattoria "La Grotta" in località Le Manie.

Sono stati raccolti 700 euro che verranno consegnati alla Consulta del Volontariato per l'acquisto di uno slide da utilizzarsi nella residenza protetta Ruffini e per il sostegno, attraverso le associazioni vicino ai bisogni del territorio finalese, a persone che in questo momento hanno necessità di aiuto.