Albenga, direttivo del quartiere & “Amici di Sant’Eulalia” insieme per festeggiare i commercianti

Ad Albenga, il nuovo direttivo, in collaborazione con “Amici di Sant’Eulalia”, è stato giovedi 19 dicembre super operativo per porgere gli auguri di Buon Natale a tutto il Quartiere!

Giovedi scorso, infatti, c'è stata la distribuzione degli auguri natalizi e di un piccolo pensierino ai commercianti del Quartiere da parte del nuovo Direttivo e degli “Amici di Sant'Eulalia”, che ringraziano pubblicamente di cuore i favolosi Tamburini di Sant'Eulalia che hanno accompagnato le ragazze di “Amici di Sant'Eulalia", portavoce dell'iniziativa, rallegrando il Quartiere e le attività commerciali... Che bell'atmosfera si è respirata per le strade e nelle attività del Quartiere!!!

Gli stessi auguri e doni sono stati consegnati, per mano del Capitano Giuseppe Barreca, anche ai capitani degli altri quartieri: un segnale di positività come augurio di un nuovo anno all’insegna dell’unione, impegno e collaborazione.

Il nuovo direttivo del quartiere Sant'Eulalia inizia così da queste feste natalizie a far percepire la sua presenza, che sarà costante, positiva e propositiva, per coinvolgere tutto il popolo di Sant’Eulalia grazie anche alla preziosissima collaborazione e sinergia instaurata con “Amici di Sant'Eulalia” con l'obiettivo di costruire insieme un percorso che faccia risplendere il Quartiere durante tutto l’anno, per arrivare al culmine con il Palio Storico di Albenga (dei Rioni), che rimane sempre la manifestazione più importante e per il quale il direttivo e tutto il popolo di Sant'Eulalia concentrerà ovviamente la maggior parte delle forze.

W Sant’Eulalia sempre!!!

Componenti del Nuovo Direttivo: Alessandra Benati in qualità di PRESIDENTE, Avv. Alessandro Aschero in qualità di VICE PRESIDENTE, Alice Re in qualità di consigliere con mansioni di comunicazione, ufficio stampa e segreteria, Orlando Parisi in qualità di consigliere con mansioni tecniche operative, Liliane Plumeri in qualità di consigliere operativo, Moira Massari con l'incarico di Tesoriere e riconfermato all'unanimità Giuseppe Barreca CAPITANO del Quartiere durante il Palio Storico Di Albenga (dei Rioni).

Componenti Amici di Sant'Eulalia: Ideatrice e Responsabile progetto Moira Massari, inserzionista Anita Plando, collaboratrici eventi Martina Granelli, Catino Daniela e Francesca Pizzo.

*In allegato alcune immagini dell'iniziativa, del Nuovo Direttivo insieme al Capitano e della squadra di Amici di Sant'Eulalia.