Albenga, firmato da Comune e Servizi Ambientali il protocollo d’intesa per il collegamento al depuratore di Borghetto

Nella mattinata di venerdì 20 dicembre è stata firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Albenga e Servizi Ambientali relativo alla consegna ufficiale dei lavori necessari per il collettamento dei reflui di Albenga levante Centa al depuratore di Borghetto Santo Spirito. Erano presenti il sindaco Riccardo Tomatis, l’Avv. Vittorio Savona (Amministratore Delegato Servizi Ambientali) e l'Ing. Enrico Lauretti per il Comune di Albenga.

Attraverso la firma di questo protocollo il Comune di Albenga compie un ulteriore passo avanti verso la depurazione, per poterla avviare in particolare verranno realizzate due importanti opere:

-l'adeguamento funzionale del collettore e dell’impianto di trattamento e sollevamento in Via Che Guevara dell’importo di euro 667.543, 79 euro. I lavori consistono: a) nel potenziamento della stazione di sollevamento di Viale 8 Marzo; b) nella riparazione di un tubo che collega la stazione di sollevamento di Viale 8 Marzo con l’impianto di viale Che Guevara, nel quale sono state riscontrate alcune infiltrazioni di acqua marina che potrebbero danneggiare i filtri del depuratore; c) nella realizzazione di uno scarico a mare e del telecontrollo che, in caso di necessità, potrà essere attivato e deviare una parte dei reflui, preventivamente filtrati, a mare (come avviene attualmente).