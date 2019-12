Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti: sciopero nei porti di Genova e Savona

"Vista l’allerta rossa meteo diramata dalla Protezione Civile in data odierna che interesserà, tutta la nostra regione, tra cui la “zona B” che comprende i porti di Genova e Savona, dalle ore 8,00 fino alle ore 20,00 di oggi. Pur essendo state approvate le linee indirizzo in materia di allerta meteo in ambito portuale dal Comitato igiene e sicurezza del porto di Genova e grazie all’interessamento del Prefetto di Genova stiamo affrontando le questioni ancora irrisolte ma rimaniamo ancora in attesa di un incontro presso la Prefettura di Savona" commentano in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

"Per le scriventi rimangono ancora aperte le problematiche relative allo spostamento dei lavoratori nel percorso casa-lavoro (o viceversa), così come la richiesta fatta dalle scriventi di costituire una “cellula istituzionale” del porto che possa prendere decisioni durante le allerte meteo per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, in attesa di terminare il percorso suddetto, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti del porto di Genova e Savona dichiarano lo sciopero di tutte le prestazioni con inizio dalle ore 6/7 alle ore 23.59 di oggi (o le 00.59 di domani) per garantire anche lo spostamento da o per casa, in caso di ulteriori aggiornamenti della protezione civile si valuterà l’eventuale prolungamento".