Finale Ligure elegge il suo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Una delegazione dell’amministrazione comunale di Finale Ligure, rappresentata dall’assessore alle Politiche Sociali Clara Brichetto, dal consigliere con delega alla Pubblica Istruzione Laura Salpietro e dal consigliere Massimo “Mammo” Rescigno è andata ad incontrare, nei giorni scorsi, il neo-nominato Consiglio Comunale dei Ragazzi, presso le scuole secondarie di primo grado (ex-scuole medie inferiori) finalesi.

Questa è l’unica scuola finalese che prevede un consiglio comunale dei ragazzi, in quanto per la Primaria, dove i bimbi sono ancora piccoli, il progetto sarebbe troppo complesso rispetto ai programmi formativi vigenti, mentre gli istituti superiori vedono iscritti degli studenti provenienti da tutta la provincia, non solo da Finale Ligure.

La recente elezione ha visto la nomina a “Sindaco dei ragazzi” di Giacomo Barelli (con 50 voti) e di “Vicesindaco dei ragazzi” a Deborah Benne (con 46). Risultano inoltre eletti, tutti con punteggi compresi tra 32 e 21 voti, Martina Monzo, Alessio Calcagno, Sasha Mosso, Denise Gjoka, Edoardo Ferraud, Aurora Consavella, Gabriele Gulberti, Olivia Paoli, Daniele Guidi e Valeria Tondo.

Ricordiamo anche tutti gli altri candidati non entrati in consiglio: Giorgio Ferrando, Gioia Canepa, Simon Olsen, Letizia Bragato, Alessandro Arata, Sofia Amato, Isaac Alonzo, Giorgia Bianco, Marco Rosciano, Greta Fernandez, Sara Mohammed, Pietro Isaia, Marianna Oliveri, Cristian Trespine, Felipe Martinez, Asia Vinotti, Joshua Malagrida ed Emma Caffarena.

Commenta con soddisfazione il professor Flaviano Carpené, vicepreside della scuola (nella foto con i ragazzi del Consiglio): “A Finale Ligure il progetto del Consiglio comunale ragazzi risale al 2012; esso costituisce un modo per conoscere le regole democratiche di base: che cosa vuol dire scegliere dei rappresentanti, votare ed eleggerli. Nel novero degli eletti ci sono ragazzi delle classi prime, seconde e terze, che imparano a confrontarsi con un percorso di educazione alla cittadinanza e con le problematiche che riguardano un giovane che oggi vive a Finale. Insieme al consiglio comunale dei ‘grandi’ faremo un percorso che vedrà i ragazzi assistere alle sedute consiliari ed entrare così ancor più nelle strutture e nelle formule della democrazia”.

Aggiunge l’assessore Clara Brichetto: “La realtà del Consiglio comunale dei Ragazzi interagisce concretamente con il consiglio comunale nostro. Ad esempio, negli ultimi due anni abbiamo stanziato un budget, una cifra prossima ai 5mila euro, che i ragazzi hanno assegnato facendo scelte programmatiche oculate per il bene della scuola e della città. È Laura Salpietro il referente diretto con gli studenti, in qualità di consigliere con delega all’istruzione. Anche quest’anno abbiamo visto una bella e grande partecipazione da parte di tutti i ragazzi, che si sono fatti conoscere in tutto l’istituto per le loro proposte e con la loro personalità. Li abbiamo voluti incontrare non solo per i saluti e gli Auguri di Natale, ma anche per capire come si sono organizzati. Faremo un consiglio comunale con loro nei primi mesi dell’anno, oltre ai tradizionali appuntamenti di particolare importanza per la vita cittadina, come il 25 aprile”.

Conclude Brichetto: “Questo progetto è utile per promuovere il senso civico e per non far sentire i giovani lontani dalle istituzioni. Essere vicini ai ragazzi vuol dire dar loro prospettive future di occuparsi della cosa pubblica, gettare le basi per un percorso che potrà appassionarli da adulti. Quest’anno abbiamo effettuato diversi incontri con le scuole e anche con il sindaco Ugo Frascherelli ci siamo recati per gli auguri nella scuola primaria, dove gli alunni ci hanno accolto con canti natalizi e con un grande clima di festa”.