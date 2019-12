I "Beccia grilli de Pria" assegnano il loro Premio 2019

L’associazione “Becciagrilli de Pria” ha consegnato anche quest’anno il suo “Premio beccia grilli”, un modo scherzoso per dare un riconoscimento amichevole a chi, nel territorio di Pietra Ligure, ha saputo creare un positivo clima di amicizia, goliardia e convivialità.

Quest’anno il riconoscimento è andato (per la seconda volta consecutiva) al ristorante “Buca di Bacco”.

Quei “simpatici mattacchioni” del direttivo dei “Becciagrilli”, in ordine alfabetico Luigi Capraro, Andrea Caviglia, Giacomo Negro e Daniele Pedemonte, spiegano: “Siamo scherzosi, sì, ma non troppo. Ci auguriamo infatti che questo nostro evento goliardico serva da esempio per tutte le giovani generazioni: il messaggio che ci sta a cuore divulgare è che è ancora bello divertirsi con poco, riscoprire i sani valori dell’amicizia e di una serata in compagnia tra amici, piuttosto che vivere con il naso sprofondato dentro lo schermo dello smartphone, alienandosi dal mondo che ci circonda”.