Meteo, weekend perturbato. Da lunedì miglioramento generale e bel tempo almeno fino a Natale

Maltempo decisamente autunnale ancora oggi e domenica, poi avremo una tregua almeno fino a Natale. Temperature che si manterranno ancora oltre la media periodo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 20 dicembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse ovunque, più intense e con maggiori accumuli su Liguria e Alpi settentrionali. Più moderate sulle pianure. Esaurimento dei fenomeni a partire da ovest dalla serata. Date le correnti meridionali la neve farà la sua comparsa oltre i 1500 m. Temperature massime che oscilleranno tra gli 8 e i 15 °C delle coste. Venti assenti o deboli sulle pianure, da moderati a localmente forti in rotazione da scirocco a libeccio durante la giornata sulle coste liguri.

Sabato 21 dicembre.

Fino al pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sui confini alpini e sulla Liguria. In serata aumento della nuvolosità da ovest con precipitazioni dalla nottata sui confini alpini e Liguria. Temperature minime che si aggireranno tra i 3 e i 7 °C sulle pianure, sui 10 /13 °C sulle coste. Massime in aumento e comprese tra 12 e 16 °C. Venti assenti al mattino, dal pomeriggio raffiche di Foehn su Alpi e vento moderato di libeccio su Liguria orientale.

Domenica 22 dicembre

Una perturbazione veloce porterà qualche pioggia in nottata su pianure e Liguria, poi per il resto della giornata resteranno bloccate sui confini alpini occidentali e settentrionali, sempre con nevicate a quote medio-alte. Altrove nuvoloso con nuvolosità in diminuzione nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie su pianure, in leggero calo sulle coste. Massime stazionarie o in leggero aumento. Venti molto forti nordoccidentali sulle Alpi con raffiche di Foehn anche oltre i 100 km/h, che occasionalmente raggiungeranno anche le pianure.

Da lunedì 23 dicembre fino a Natale

Il maltempo darà una tregua proprio per il periodo natalizio con pressione in aumento e giornate stabili e per lo più soleggiate. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona