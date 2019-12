Presepe Vivente di Roccavignale, nelle taverne anche tire e cortecce dolci

Ci saranno anche le tire e le cortecce dolci, oltre al pane fritto e a tante altre specialità locali, nelle taverne che verranno allestite nel borgo di frazione Strada in occasione del Presepe Vivente di Roccavignale.

Da sempre la Pro Loco che organizza il presepe è attenta a inserire nel menù che si può gustare durante la sacra rappresentazione diverse specialità locali che possano incontrare i gusti più diversi degli spettatori. E negli scorsi anni le aspettative non sono mai state deluse.

Quest’anno, l’elenco delle specialità locali servite nelle taverne sarà particolarmente ricco. Ecco l’elenco completo: farinata, tire (i panini farciti di salsiccia che viene cotta insieme e dentro all’impasto del pane), focaccia, focaccia farcita, pizza, panini con salsiccia, fazzini, polenta (che si potrà scegliere condita con ragù, formaggi, porri e baccalà), pane fritto, ravioli, cotiche e fagioli, cortecce dolci, torte, cioccolata calda, vino brulé e le immancabili caldarroste.

Le taverne rimarranno aperte per tutte e tre le serate del Presepe (22, 23 e 24 dicembre) a partire dalle 19,30. Non occorre prenotazione. Per acquistare il cibo nelle taverne, è necessario cambiare gli euro con i talenti, l’unica moneta accettata nel borgo. Il cambio si può fare all’ingresso dell’area del Presepe, rivolgendosi al banco degli usurai.

Ricordiamo inoltre che tutte le sere sarà in funzione il servizio di navetta gratuita tra Millesimo e Roccavignale, dalle 19 a mezzanotte; e che nella serata del 23 dicembre partirà un pullman gratuito da Savona, con prenotazione obbligatoria presso l'agenzia Verdazzurro di Savona 019.821360.