Savona, si alza il sipario sulla Costa Smeralda (FOTO)

È arrivato il grande giorno della presentazione ufficiale della Costa Smeralda. La grande nave di Costa arrivata in porto a Savona nel primo pomeriggio di ieri sarà aperta ai giornalisti e agli operatori del settore.

La nave resterà in porto fino a domani, sabato 21 dicembre, per poi partire per la crociera inaugurale nel Mediterraneo che toccherà Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Civitavecchia, per giungere a La Spezia dopo sei giorni di navigazione. L'itinerario si ripeterà fino al 16 maggio 2020.

Caratterizzata da una alimentazione a gas naturale liquefatto, (LNG) considerato il combustibile fossile più pulito al mondo, la nave ha brillantemente superato tutti i test del caso prima di rientrare nel porto di Turku in Finlandia, dal quale è partita alla volta della Liguria.

Costa Smeralda è la seconda nave da crociera al mondo, dopo AIDAnova, che fa parte anch’essa della flotta del Gruppo Costa, ad utilizzare, sia in porto sia in navigazione, l’LNG a basso impatto ambientale e che riduce significativamente le emissioni di ossido di azoto e di CO2.

Neil Palomba, direttore generale di Costa ha dichiarato:“L’alimentazione a LNG applicata alle navi da crociera è un’innovazione in cui abbiamo creduto per primi già cinque anni fa, quando abbiamo ordinato Costa Smeralda, tracciando la rotta nel settore, seguita poi anche da altre compagnie. Si tratta di una tecnologia sicura e affidabile, che rappresenta al momento la soluzione più efficace e concretamente realizzabile per garantire una riduzione significativa dell’impatto ambientale delle navi da crociera in porto e in navigazione”.

Lunga 337 metri e larga 42, la Smeralda, come la gemella Costa Toscana che entrerà in servizio nel 2020, sarà la nave da crociera battente bandiera italiana più grande in assoluto con oltre 2mila 600 cabine può ospitare 6mila 518 passeggeri più 1.678 membri dell’equipaggio. Con la Smeralda Costa punta a incrementare il traffico croceristico in città con 900 mila passeggeri movimentati il prossimo anno.