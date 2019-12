Tpl Linea: modifiche sulle tratte Melogno-Finale e Rialto-Finale

LINEA 35 RIALTO – FINALE LIGURE : verrà parzialmente riattivato il servizio di collegamento con le frazioni di Rialto. Gli autobus, attualmente limitati in piazza Calvi, proseguiranno su via Cheirano sino all’intersezione con via Melogno quindi, dopo aver effettuato inversione raggiungeranno Vene (transitando dalla Provinciale) sino a bivio San Lorenzo e quindi riprenderanno i regolari percorsi.