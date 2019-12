Alassio: ancora una volta la mareggiata si abbatte sulla costa

L'allerta rossa di oggi, 20 dicembre, mette in ginocchio ancora una volta Alassio, colpita dalla furia della mareggiata.

Un danno non da poco, in prossimità delle festività natalizie, considerando che nella città del Muretto il "Mare d'Inverno" è un rituale vissuto da parecchi anziani, che spesso sfruttano il clima mite per una passeggiata sulla spiaggia o, per i più sportivi o per chi giunge dal Nord Europa, addirittura un tuffo fuori stagione.

Ma la furia delle onde erode ulteriormente il litorale, già ridotto in modo sensibile dagli ultimi episodi di maltempo.