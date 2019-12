Albenga: chiusa per maltempo la via del Cristo

Disagi alla viabilità contenuti, ma comunque presenti, in varie zone del Comune di Albenga a seguito delle forti piogge.

La Via del Cristo è stata chiusa per allagamenti. Gli interventi effettuati invece in occasione dell'allerta di fine novembre presso la stazione di sollevamento in viale VIII Marzo stanno facendo sì che altre zone a rischio, come i sottopassi ferroviari e viale Che Guevara stiano reggendo bene.

Minimi rallentamenti nei pressi dell'antico ponte romano in viale Pontelungo, dove la strada forma degli avvallamenti laterali.

Via Deportati Albenganesi (zona mare) non è transitabile in direzione verso la foce del Centa.