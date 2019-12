Comincia ad essere significativa l'entità della pioggia caduta nelle ultime ore sulla provincia.

A risentirne per ora la circolazione, difficoltosa in molte strade e pure in autostrada.

Dalle 16.30 in poi, sulla A10, nel tratto compreso tra Finale ed Albenga, si registrano infatti alcuni allagamenti. È consigliata dunque la massima prudenza a chiunque fosse in viaggio.