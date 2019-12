Cairo piange l'alpino Giovanni Moretti: aveva combattuto nei Balcani durante la Seconda Guerra Mondiale

Lutto nel Gruppo Alpini di Cairo Montenotte. E' deceduto nella giornata di ieri Giovanni Moretti. "Abbiamo appreso con grande rammarico l'improvvisa triste notizia che il nostro caro illustre socio Alpino Giovanni Moretti e salito nel Paradiso di Cantore - si legge sulla pagina Facebook del Gruppo Alpini di Cairo Montenotte - Ultimo reduce cairese combattente nella Seconda Guerra Mondiale".

"Moretti classe 1921 arruolato nel 1941 nella compagnia comando del Btg. Ceva divisione Cuneense, ha combattuto nei Balcani. Dopo l'8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi e condotto prigioniero in Germania sino al 1945".

"A nome di tutti gli Alpini cairesi, porgiamo le più sentite condoglianze alla sua cara consorte Caterina, al figlio Oscar e alla nuora Rossana. I funerali si terranno sabato 21 alle ore 10.00 presso la chiesa San Lorenzo si Cairo Montenotte" concludono dal Gruppo Alpini di Cairo Montenotte.

Nella foto copertina risalente al 2011 in piazza della Vittoria, Giovanni presenzia con le autorità come unico reduce combattente, all'onore ai Caduti per la festa del 150° del Tricolore.