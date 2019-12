Maltempo, confermata alle 21 la chiusura dell'allerta rossa sulla nostra provincia (VIDEO)

Le ultime uscite dei modelli previsionali evidenziano una maggiore persistenza dei fenomeni proprio sulla parte più orientale della regione nella mattinata di domani, sabato 21 dicembre.



Per questo Arpal ha prolungato l'allerta meteo per i bacini grandi della zona C che ora avrà questa scansione: rossa fino alle 24, arancione fino alle 8 di domani, sabato 21 dicembre, poi gialla fino alle 12.



Non cambia la scansione oraria per le altre zone e per i bacini piccoli e medi di C:

Zone A, B, D : rossa fino alle 21, arancione fino alle 24 di oggi venerdì 20 dicembre

Zona C (bacini piccoli e medi) : rossa fino alle 24, arancione fino alle 8 di sabato 21 dicembre

Zona E : rossa fino alle 21, arancione fino alle 24 di oggi venerdì 20 dicembre, gialla fino alle 8 di domani sabato 21 dicembre.

Ecco qualche dato relativo alle precipitazioni nelle ultime 12 ore: 276.6 i millimetri di pioggia caduti a Ceriana, 263.6 a Montalto Ligure, 173.6 ad Airole, 172.2 a Borgomaro tutte stazioni dell’imperiese. Nella zona D, sempre in 12 ore, 180.2 a Urbe Vara Superiore(Savona), 168.8 a Prai (Campo Ligure, Genova), 162.4 a Piampaludo (Sassello, Savona), 145.8 a Campo Ligure (Genova).



Da segnalare poi, nella zona B, 135.8 millimetri a Santuario di Savona, 130 a Isoverde, 120 a Monte Pennello mentre, nella zona C, Sella Giassina (Neirone, Genova) ha toccato 134 millimetri.