Maltempo, situazione sotto controllo ad Alassio. L'assessore Giannotta però precisa: "Attendiamo la fase acuta dopo mezzogiorno"

"Tutte le misure preventive sono state attuate. Abbiamo anche posizionato sacchi di sabbia a sbarramento dei vicoli che dalla passeggiata a mare conducono al budello nella speranza che possano costituire un barriera per limitare la forza del mare". Franca Giannotta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, già dal pomeriggio di ieri aveva riunito il pre-COC per definire come procedere dal primo mattino di oggi, quando, con l'inizio dell'Allerta Rossa si è aperto il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Scuole, impianti sportivi, parchi, giardini, molo, vicoli su zone carrabili, passeggiate a mare e anche la strada che conduce al porto sono stati interdetti al pubblico.

"Per ora la situazione è sotto controllo - aggiunge Giannotta - ma la fase acuta dovrebbe registrarsi dopo mezzogiorno. Ricordo quindi che durante l'allerta rossa la cittadinanza non deve soggiornare a livelli inondabili (piano terra o sottostrada), non deve sostare su passerelle o ponti nei pressi di rii o torrenti e per quanto ci riguarda non deve sostare sulla spiaggia, sulle passeggiate a mare e sul Pontile Bestoso. Invito anche a limitare gli spostamenti esterni e a prestare attenzione alle comunicazione che diffonderemo nel corso della giornata".