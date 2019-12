Viabilità sulle provinciali, il punto del consigliere Isella: "Il grosso della perturbazione è passato"

La giornata di allerta rossa e con lei le sue insidie sembra oramai alle spalle. Per Luana Isella, consigliere provinciale, è tempo di stilare un bilancio:

"Il grosso della perturbazione di oggi è passato - fa sapere la consigliere provinciale - abbiamo avuto qualche problema locale superato su Loano mentre sul resto della Provincia abbiamo dovuto chiudere tre strade, su due Sp 6 (riaperta intorno alle 19.45 ndr) e Sp 3 stiamo lavorando per liberare la strada, la Sp8 è aperta a senso unico alternato, la Sp40 è stata chiusa per precauzione e stanno lavorando per riaprirla".

"Una giornata difficile ma superata grazie alla grande macchina della Protezione Civile coadiuvata dai Vigili del Fuoco, dalle Polizie Municipali, dai cantonieri della Provincia e da tutti coloro che in emergenza non si tirano mai indietro! Ora attendiamo le ultime ore di Allerta Meteo è da domani si inizia nuovamente a lavorare sul territorio" conclude infine Luana Isella.