Assicura e rendi comodo il tuo viaggio in moto

Non basta soltanto avere la passione per la moto. Il mondo delle due ruote, che sia per una passeggiata o per strade più impegnative, richiede non solo abilità di guida ma anche altre necessità affinché si possa guidare comodi e in tutta sicurezza. Avete mai pensato ad esempio a tutto ciò che ruota intorno ad una assicurazione per la moto? Quali sono i vantaggi? E quali le comodità? Cerchiamo di capire questo e anche altri ed importanti aspetti.

Essere originali anche in sella alle due ruote.

Pantaloni, giacche, caschi, calze e guanti: tutto il materiale di abbigliamento risulta molto bello e soprattutto importante. Cominciamo con gli stivaletti e le giacche: i primi acquistabili da 70€ a 170€ con i modelli St Fighter e Alpha Sport e le seconde con le Enduro e Alpinestars a 80€ e 270€. I pantaloni li possiamo considerare davvero come il vestiario normale: con 30€ potrai compare i bellissimi e comodissimi Course Blu, di modello Oslo, Rocker oppure Drift. Colpiscono spesso i caschi per il design spesso accattivante con colori e disegni originali: ecco allora l’integrale Airoh St 501 Dude rosa lucido a 170€ così come il suo omologo bianco acquistabile però a 150€. Le giacche in pelle hanno sempre un qualcosa di particolare, indossale allora con i colori nero e marrone come i Course Boomer che possono essere tuoi a 60€ ciascuno.

Uno degli aspetti più importanti: occhio all’assicurazione.

L’assicurazione moto è la copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a due ruote che circolano in Italia. I danni fisici e materiali verso terzi che conseguono un sinistro vengono rimborsati dalla RC moto fino al massimale concordato in fase di stipula della polizza. Per ricevere un supporto economico in caso di danni al conducente è necessario richiedere una garanzia accessoria come gli ‘infortuni conducente’ che copre i danni della persona che è alla guida del mezzo responsabile dell’incidente. In caso sia necessario, è possibile aggiungere anche tra le varie garanzie accessori l’assistenza sociale per usufruire di un intervento rapido in caso di sinistro oppure un guasto oppure un pneumatico forato.

La polizza sospendibile e le agevolazioni per gli scooter elettrici.

E se si volesse sospendere per un determinato periodo la copertura assicurativa? Si può. Esiste infatti una polizza moto sospendibile che ti da la possibilità di diluire nel tempo la spesa. A questo c’è una spiegazione. Essendo la moto molto usata e diciamo così apprezzata durante la bella stagione a volte può risultare una spesa troppo importante per essere legata a un solo periodo o al meteo. Sono tanti i motociclisti che vanno in moto 6 o 8 mesi all’anno scegliendo, appunto, la polizza sospendibile. Si sta poi facendo largo da un po’ di tempo a questa parte anche la possibilità della guida di uno scooter elettrico. Diversi sono i modelli che incontriamo tutti i giorni sulle nostre strade. Cosa prevede in questo caso l’assicurazione? Di sicuro vengono premiati quelli che scelgono questa soluzione ecologica con uno sconto pari al 50% sul premio. Non è una formula di certo obbligatoria ma rappresenta un buon motivo per guidare ed inquinare meno.