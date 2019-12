Babbo Natale arriva ad Albenga con i Vigili del Fuoco

Albenga si prepara a vivere un altro weekend ricco di appuntamenti ed eventi per grandi e piccini!

Domani da non perdere Babbo Natale che alle 15,00 circa arriverà nella sua casetta “scortato” dai Vigili del Fuoco.

L’iniziativa organizzata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Albenga e dall'Associazione ONLUS Donare un Sorriso saranno in Piazza San Michele e Piazza IV novembre pronti ad accogliere tutti i bambini che accorreranno.

I bimbi potranno incontrare Babbo Natale che arriverà sulla sua speciale "slitta", salire sui mezzi dei Vigili del Fuoco e tanto altro ancora. Ricordiamo che l’iniziativa ha scopo benefico e che sarà possibile, facendo una donazione all'associazione ONLUS Donare un Sorriso ricevere il "Certificato di Bravo Bambino".

Ricordiamo anche che la Winter Night organizzata dai commercianti che doveva tenersi a partire dalle ore 18,00 di questa sera è stata rimandata ( a causa maltempo) a domani.

Sabato, quindi dalle 18,00 in avanti, il Centro Storico sarà animato da musica e intrattenimento.

In particolare:

DJ Set in Piazza Torlaro, Piazza delle Erbe e in via Enrico D’aste

In Piazza San Domenica Live Gino

In Piazza Rossi Live Geddo

In via Medaglie D’Oro Live de “I 3 Gotti”

In Piazza San Francesco Live degli “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”

L’ Equipage Ambassador band itinerante, inoltre girerà per tutto il Centro Storico preceduta dai Babbo Natale del CIV che coinvolgeranno tutti i cittadini

I negozi rimarranno aperti fino alle ore 23,00.

Sabato 21 dicembre inoltre alle ore 21.15 Cattedrale San Michele si terrà il Concerto dell'Accademia Musico Vocale Ingauna.

Domenica 22 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance, consegna letterine di Babbo Natale. Alle ore 19.00 in Piazza San Michele si terrà la Cerimonia del “Confuoco” a cura dell'Associazione “Vecchia Albenga” preceduta dall’inaugurazione, alle ore 15.30 in Via Roma -Sede “Vecchia Albenga” – dall’inaugurazione della Mostra "Civiltà Contadina" (mostra che sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 - martedì, giovedì e domenica anche dalle 10.00 alle 12.00 - chiusa il 25 dicembre)

Lunedì 23 dicembre ore 18.00 l’Amministrazione Comunale porgerà gli “Auguri in poesia” Con il Prof. Ballabio presso la casetta di Babbo Natale.

Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti nella casetta di Babbo Natale:

24 dicembre dalle ore 16.00- Presepio Vivente a cura delle scuole e d elle associazioni cittadine

25 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 gli Elfi accoglieranno i bimbi con trucca bimbi e baby dance

26 dicembre Gli auguri della Croce Bianca di Albenga