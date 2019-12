MuDA di Albissola Marina: un museo diffuso dai giovani

La mattina (ore 10.30) del 23 dicembre, al Centro Esposizioni MuDA di Albissola Marina (via dell’Oratorio 2), si terrà la presentazione dei tre progetti di comunicazione realizzati appositamente per il Museo Diffuso di Albissola da diciannove studenti del corso di Comunicazione dei Beni Culturali (laurea magistrale in Digital Humanities) del Campus di Savona. Il docente del corso, nonché direttore del MuDA, Luca Bochicchio, presiederà una giuria di qualità composta dal Vicesindaco di Albissola Marina Nicoletta Negro, dal consigliere delegato al turismo, Enrico Schelotto, dallo staff dell'ufficio cultura del comune di Albissola Marina, e dal ricercatore e docente della Scuola Politecnica di Genova, Davide Servente.

Dopo una prima parte di lezioni teoriche svolte al Campus di Legino, i diciannove studenti hanno potuto apprendere e sperimentare sul campo alcuni metodi e alcune strategie di comunicazione lavorando direttamente in uno dei musei più originali della regione: il Museo Diffuso di Albissola Marina.

Il MuDA, acronimo di Museo Diffuso Albisola, nasce nel 2011 dalla volontà dell’amministrazione comunale di Albissola Marina di dotare questo territorio di una serie coordinata di strumenti e strutture museali, in grado di rendere fruibile il paese, di antica tradizione ceramica e a vocazione artistica e turistica.

L’ampia e capillare diffusione sul territorio di Albissola Marina di siti e opere di interesse storico-artistico di importanza nazionale e internazionale, unite alla loro stretta integrazione al tessuto urbano e ambientale, hanno incoraggiato la formula del Museo Diffuso.

In aula durante la prima parte del corso, tenutasi al Campus di Savona nei mesi di ottobre e novembre, i 19 studenti hanno svolto delle lezioni frontali con il docente del corso Luca Bochicchio di Comunicazione dei Beni Culturali, nonché direttore del MuDA. Oltre alle lezioni frontali gli studenti hanno analizzato i casi di studio sulle più aggiornate tecniche di comunicazione e di pubblicità nel campo dei beni culturali.

Dopo un'attenta analisi del contesto si è deciso di lavorare per migliorare le strategie di comunicazione del MuDA, e così si è passati all’analisi della pagina Facebook e della Pagina Instagram. Sono stati attivati tre tavoli tecnici: due gruppi si sono concentrati sulle piattaforme social del Museo, mentre il terzo gruppo ha lavorato sulla creazione di un flyer cartaceo con specifiche finalità pubblicitarie.

Il Tavolo di lavoro che si è dedicato al profilo Facebook del MuDA come prima cosa ha analizzato la pagina madre e le diverse sotto-pagine collegate, prima fra tutte quella di Casa Jorn, la più attiva, individuandone i punti di forza e di debolezza.

In secondo luogo, ha applicato e potenziato una serie di funzioni migliorative. Dopo la fase di ricerca il gruppo ha programmato, con cadenza fissa, un piano editoriale di post pubblici, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza delle collezioni del Museo e di raccogliere dati utili all'analisi dei feedback. I post si sono caratterizzati per una specifica “voce” del Museo, di taglio giovanile e ironico ma basato su contenuti verificati e dati del Museo stesso.

Il gruppo Instagram ha riprogettato ex novo il sistema di gestione, fruizione e presentazione dei contenuti della pagina ufficiale, cercando di instaurare un rapporto di coerenza con il sito web del Museo.

Il tavolo di lavoro del flyer pubblicitario per valorizzare le sedi del MuDA ha studiato un prototipo con il formato di un poster pieghevole. Il dépliant avrà sulla parte frontale un'immagine panoramica del Lungomare degli Artisti e, sul retro, una griglia grafica dinamica in cui si alternano immagini, parole chiave e pillole di curiosità sui molteplici e diversificati valori culturali del Museo Diffuso.

Il tutto verrà presentato lunedì 23 dicembre, alle ore 10.30, presso il Centro Esposizioni MuDA di Albissola Marina (via dell’Oratorio 2), dagli studenti (foto) Matteo Albanese, Anna Bargiacchi, Alice Cannatà, Alessio Cardini, Gaia Cifone, Nicholas Diddi, Paolo Franceri, Marta Frisone, Camilla Guida, Lara La Tessa, Diego Lorenzi, Alessia Novella, Chiara Olmo, Silvia Pregaglia, Alessia Rebora, Alberto Rocco, Roberta Serafini, Julien Tagliavini, Valeria Visca.