Feglino, anche quest'anno torna il tradizionale ma sempre rinnovato “Presepe vivente” per le vie del paese

Colori, profumi, sapori e rumori di inizio '900 tornano, come da tradizione, ad allietare i giorni che precedono il Natale a Feglino. Fervono infatti i preparativi per una nuova edizione del “Presepe vivente”, che andrà in scena le serate del 23 e 24 dicembre.

L'appuntamento si rinnova ancora una volta e prosegue non solo nel segno della tradizione, con cantine, cortili, vie e piazze completamente trasformate dai volontari, che dalla seconda metà di novembre studiano e pianificano l'organizzazione dell'evento. Un evento che coinvolge cantine, magazzini o abitazioni che vengono gentilmente aperte e messe a disposizione della comunità.

Cucine dove si preparano la pasta fresca o il formaggio, le lavandaie impegnate col “bigo”, ossia il bucato fatto con la cenere, la stazione dei cavalli, la bottega del fabbro o quella dello “speziale”, un antico farmacista, sono solo alcune delle caratteristiche postazioni (quest'anno oltre 20) dove circa 140 figuranti, di ogni età e non solo feglinesi, riporteranno in vita alcuni vecchi mestieri e scene di vita quotidiana di quasi cent'anni fa, mettendo in scena anche parti recitate. Il tutto con materiale appartenente agli anziani del paese.

La realizzazione del presepe vivente nasce dall’idea di un gruppo di volontari del paese, l'allora Polisportiva Feglinese oggi diventata Associazione Volontari, verso la metà degli anni 80. Inizialmente questo era concentrato solo nella piazza della Chiesa, dove anche quest'anno si svolgerà la Santa Messa con l’emozionante entrata in chiesa della Madonna, di San Giuseppe e del bambin Gesù, fino ad ampliarsi in tutto il centro storico.

Il 2019 porterà però delle novità, come ci raccontano i ragazzi di “Quelli che il catechismo lo fanno a Feglino”, il gruppo di giovani che cura alcuni aspetti della realizzazione della manifestazione: “Quest’anno abbiamo deciso di rinnovarci ulteriormente: niente più visita guidata, i visitatori saranno liberi di girare liberamente per le vie del paese e potranno trovare lungo il percorso, alcune postazioni recitate in cui i protagonisti racconteranno le storie di veri immigrati feglinesi che, per necessità e soprattutto per far fortuna, si trasferirono in Sud America”.

Spiegano ancora: “Ognuno dei volontari ha un compito ben preciso: c’è chi si occupa dell’impianto elettrico, chi della realizzazione dei vestiti, chi della cura e dell’allestimento delle postazioni, chi della parte guidata e recitata. Ma in ogni caso tutto questo non sarebbe possibile senza la collaborazione e sinergia dell’intera collettività”.

Anche quest'anno non mancheranno banchetti dove riscaldarsi bevendo un the caldo o un vin brullè e assaporare alcuni prodotti tipici della cucina dell'entroterra finalese. Un appuntamento da non mancare per calarsi appieno nella calda ed accogliente atmosfera natalizia.