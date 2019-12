Il convegno sul 5G sbarca a Finale: il 9 gennaio nell'auditorium di Santa Caterina un dibattito sul tema

La questione ha suscitato nei mesi scorsi l'interessa da più parti, ora i primi frutti dell'azione di informazione e sensibilizzazione portata avanti dal Comitato "Finale senza elettrosmog" e dai gruppi di minoranza in consiglio comunale come la lista civica "Per Finale" sono maturi, pronti ad essere raccolti.

Il prossimo 9 gennaio alle 20.30 infatti a Finalborgo, presso l'Auditorium del complesso di Santa Caterina, si terrà il tanto atteso convegno sull'arrivo nella Riviera delle Palme dell'ultima tecnologia di comunicazione in arrivo sul mercato dal titolo "5G rischi o opportunità?".

La serata, organizzata dalla presidenza del consiglio comunale, vedrà intervenire esperti nel campo delle tecnologie come gli ingegneri Elisabetta Romano, direttrice dell'innovazione per TIM, ed il consulente Davide Maria Palio, e studiosi della materia nel settore scientifico, come la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice dell'area di ricerca dell'Istituto Ramazzini di Bologna, ed il dottor Gianfranco Porcile, oncologo e referente per la Regione Liguria dei medici per l'ambiente, che inodsserà i panni del moderatore.

L'arrivo del convegno era stato annunciato nelle scorse settimane dopo una raccolta di ben 800 firme per stoppare l'arrivo sul litorale finalese delle antenne predisposte alla ricezione del nuovo segnale. Ad essa aveva fatto seguito la decisione dell'amministrazione, sentito il parere della seconda commissione consigliare sulla salute, di sospendere il contratto con l'azienda incaricata all'installazione.