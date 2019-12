Bilancio regionale, le rivendicazioni del PD: “15 punti portati a casa grazie a emendamenti e ordini del giorno”

“Quest’anno il Gruppo del Partito Democratico è riuscito a portare a casa, nel corso della seduta di Bilancio di previsione 2020 della Regione Liguria, alcuni risultati importanti, che hanno migliorato il testo del tutto inefficace presentato dalla maggioranza”. Così in una nota diramata nella giornata odierna il gruppo PD in Regione.

Spiegano i dem: “Visto il momento di difficoltà e di stagnazione certificata in cui si trova la Liguria - confermato dai dati di Banca d’Italia, Istat e dello stesso Def - ci saremmo aspettati una manovra economica di svolta e non le solite misure burocratiche e poco incisive. Il testo licenziato dalla Giunta invece si limita all’esenzione Irap per qualche centinaio di imprese e al finanziamento del ricambio dei motorini. Come al solito con Toti nessuna scelta strategica, nessuna visione”.

“Abbiamo apprezzato la detrazione Irpef per le famiglie con un reddito fino a 15 mila euro e due figli a carico, ma consideriamo questo solo un pallido inizio che avrebbe dovuto portare a una manovra di più ampio respiro. Registriamo purtroppo su questo punto la bocciatura di un nostro emendamento in cui, raccogliendo la proposta del sindacato, chiedevamo di rimodulare le aliquote e le detrazioni Irpef per i redditi fino a 26 000 euro entro febbraio per tagliare le tasse a una più ampia platea di cittadini liguri e per questa via dare un sostegno alla ripresa della domanda interna, che in Liguria è a zero” conclude poi la nota.

Questi i risultati, in 15 punti, che rivendica la minoranza del PD con i suoi emendamenti e ordini del giorno: