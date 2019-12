L'Unione dei Comuni del Finalese chiude i battenti

E' durata appena tre anni, dal settembre 2016 ad oggi, l'esperienza di amministrazione condivisa che Finale Ligure ed Orco Feglino hanno provato ad avviare in seguito alle disposizioni della legge Bassanini sulla riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, in particolare quella locale.

Nella giornata di ieri è stata infatti comunicata ai consiglieri della sovrastruttura comunale la convocazione per l'ultimo consiglio dell'Unione dei Comuni del Finalese, che si terrà il prossimo 27 dicembre a Finale, con all'ordine del giorno, oltre all'approvazione dell'ultimo bilancio, lo scioglimento della stessa secondo l'articolo 5 dello Statuto.

Domani in entrambi i Comuni si riuniranno i rispettivi consigli per le delibere propedeutiche allo scioglimento di un ente che finora aveva visto le due realtà associate per quanto concerneva servizi sociali, istruzione, sport, turismo, cultura, attività produttive e commercio.