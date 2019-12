Ospedale di Albenga al Galeazzi, Ciangherotti: "Soluzione che darà ossigeno al territorio e magari un nuovo lavoro al sindaco Tomatis"

"Immagino la delusione del sindaco Tomatis nel veder realizzato quel progetto di privatizzazione che ha sempre osteggiato in campagna elettorale e nei primi mesi di mandato. Da medico a medico, però gli dico: non ti abbattere, magari con l'Istituto Galeazzi potrai trovare un nuovo lavoro per tornare a fare il medico e smettere di fare il sindaco". Con questa provocazione il capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga, Eraldo Ciangherotti, commenta l'affidamento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia all'Istituto Galeazzi, i privati del gruppo milanese San Donato.

"E' una soluzione che darà ossigeno al nostro ospedale - ha spiegato Ciangherotti -. Sono soddisfatto che si sia arrivati alla conclusione prima di Natale, ma mi spiace per tutto il tempo che abbiamo già perso".

Nel 2016, proprio per non perdere tempo, Ciangherotti raccolse migliaia di firme per richiamare l'attenzione sul futuro dell'ospedale, che dal 2012 ha visto prima declassare il Pronto soccorso in Punto di primo intervento e poi chiudere vari reparti.

"In estate la decisione del Tar della Liguria di accogliere il ricorso del Policlinico di Monza per l'affidamento dell'ospedale, ha illuso il sindaco Tomatis con la sua maggioranza, l'onorevole Franco Vazio e altri esponenti dell'opposizione in Regione - sottolinea Ciangherotti - Speravano che il Tar potesse prendere una decisione 'politica' al posto loro, facendo naufragare il progetto di ospedale convenzionato. Un modello che tra l'altro funziona anche in Regioni rosse (?) come Toscana ed Emilia Romagna".

"In questi mesi ho apprezzato e raccolto l'appello al Fair play del governatore Toti per invitare le parti a non continuare ad inseguirsi con ricorsi e contro ricorsi - conclude Ciangherotti - Penso che questa sia la volta buona per riavere in tempi brevi la riapertura del nostro Pronto soccorso ad Albenga, che, chiuso per imposizione del Partito democratico, manca ormai da 7 anni".