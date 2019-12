Savona, il 22 dicembre in scena lo spettacolo 'Il Trionfo del Rinascimento'

Andrà in scena domenica 22 dicembre, alle ore 17.30 presso il Teatro Sacco (Via Quarda Superiore 1) di Savona, lo spettacolo 'Il Trionfo del Rinascimento' organizzato dall’Accademia del Chiostro in collaborazione con L’Associazione Pro Musica Antiqua e il gruppo di Danza Antica “Le Grazie D'Amore” di Lavagna.

L’ingresso è libero. Posti limitati. Si prega di prenotare al cell.328-6575729.

Lo spettacolo fa parte della rassegna: “Musica nei Musei e non solo….”, 20a edizione.

"Il Trionfo del Rinascimento"

Coreografico spettacolo di canto, musica e danza rinascimentale, sul tema del trionfo dell'amor cortese, eseguito dal gruppo di Danza Antica “Le Grazie D'Amore” di Lavagna, nei preziosi e raffinati costumi artistici, frutto di accurata ricerca e ricostruzione storica, accompagnati dal vivo dall'ensemble “Pro Musica Antiqua”, con copie di strumenti originali e dalla soprano Maria Catharina Smits.

Canzoni e sonate, monodiche o polifoniche, ritmiche o armoniose, ora languide, ora virtuosistiche; pavane, gagliarde, saltarelli e basse danze, lente o veloci, compassate o concitate, dalle coreografie ora semplici ora complesse, parate tra ghirlande di fiori, giostre di nastri intrecciati, clamore di bastoni in ardite tenzoni, bagliori di torce danzanti.

Artisti:

- gruppo di danza antica “Le Gratie d'Amore”

direzione - Marco Raffa; coreografia - Manuela Campodonico.

- ensemble di strumenti musicali storici “Pro Musica Antiqua”

flauti - Roberta La Rocca; Emilio Pernici;

trombone rinascimentale - Orsolina Gnan; dulciana - Gaetano Conte;

clavicembalo - Mario Del Grosso.

- soprano - Maria Catharina Smits.