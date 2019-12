Concerto benefico per "Save the Children" in Basilica a Finalmarina

In occasione del Centenario di Save the Children il concertista internazionale Sergio Militello terrà uno speciale recital di beneficenza giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 17 nella splendida cornice barocca della Basilica di San Giovanni Battista in Finale Ligure Marina, uno degli edifici sacri più grandi e più belli della Riviera Ligure.



Le offerte raccolte verranno interamente devolute ai progetti per l’infanzia di Save the Children in Italia e nel mondo.



Si tratta di un evento musicale unico organizzato per soccorrere le situazioni di estrema gravità in cui si trovano moltissimi bambini nel mondo. Sergio Militello, oggi uno dei musicisti più apprezzati e uno dei massimi esperti mondiali nell’arte della improvvisazione, offrirà uno straordinario concerto solistico eseguendo le più suggestive melodie natalizie, divenute patrimonio mondiale dell’umanità.

L’organizzazione confida in una larga partecipazione di pubblico per sostenere questa importante iniziativa di beneficenza! L’ingresso al concerto è a offerta libera.