Cosseria, il sindaco Molinaro ricorda il consigliere Berruti: "Persona buona, sempre disponibile e generosa"

Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro ricorda il consigliere comunale Ermanno Berruti, fratello dell'ideatore e fondatore del Museo della Bicicletta, deceduto nella giornata di ieri.

"Persona molto nota in Val Bormida, aveva subito un brutto incidente sull'autostrada negli anni '70, investito mente stava effettuando lavori di manutenzione - commenta il sindaco Molinaro - Dedito alla famiglia e al lavoro edile, ha profuso le sue energie e le sue capacità di costruttore partecipando fra l'altro insieme ai suoi fedeli amici cosseriesi alla realizzazione dello storico locale "La Bicocca" sopra i primi spogliatoi sportivi".

"Ex Alpino, ha partecipato attivamente in Pro Loco fino alla vigilia delle elezioni di maggio 2019. Inoltre, ha avuto un ruolo determinate nella Polisportiva di Cosseria e nella medesima squadra di calcio. E' stato assessore ai Lavori Pubblici di Cosseria per due mandati durante l'amministrazione comunale di Cristina Guarise. Dopo 10 anni si è riproposto nella nostra lista 'Cambiare Cosseria' e come 'Consigliere'. Grazie alle sue esperienze seguiva i lavori che si stavano materializzando in questo primo semestre di amministrazione. Ermanno era il primo di tre fratelli. Una persona buona, sempre disponibile e generosa" prosegue il primo cittadino Molinaro.

"In passato quando guidava lo spazzaneve aveva sempre un occhio di riguardo per le persone anziane sole o ammalate. In Pro Loco durante il mio breve periodo come presidente, mi ha sempre supportato in tutte le iniziative e lo devo anche a lui se siamo riusciti a realizzare il Machete Fest. E sempre grazie a lui, abbiamo potuto portare la frittura di totani (piatto tipico della Pro Loco di Cosseria) presso altre feste in Piemonte. A Piobesi d'Alba, a Magliano Alpi e a Pro Loco in città di Bra, soprattutto con quest'ultimo evento partecipando ogni anno, ha permesso alla Pro Loco di finanziare in parte la realizzazione del salone ristorante".

"Nei mesi scorsi la sua preoccupazione era di sistemare le strade sterrate che versavano in cattive condizioni e la facciata del cimitero. Grazie a lui siamo riusciti a migliorare notevolmente la strada per il Castello e quella che porta a Cairo Montenotte. Con un finanziamento residuo siamo riusciti a ristrutturare l'entrata e parte del tetto del cimitero".

"Ci lascia un grande insegnamento, nonostante avesse problemi di deambulazione a causa dell'investimento, ha lavorato duro fino a due anni fa, mantenendo sempre il sorriso e lo spirito goliardico di chi nonostante le asprezze, ami la vita gioiosa e di festa. Sempre con spirito critico nel caso di questioni serie" conclude il primo cittadino Molinaro.

I funerali si terranno domani, sabato 21 dicembre, alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di Cosseria.