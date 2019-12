Maltempo, si chiude l'allerta rossa nel savonese. Scatta l'arancione fino alle 24

Messaggio di monitoraggio meteo idrologico di Arpal: "Nelle ultime ore l'intenso fronte atlantico che ha spazzato la regione insistendo in particolare sul centro-Ponente, si è spostato a Levante con il suo carico di piogge diffuse e rovesci. Nelle ultime 6 ore sulla zona C si sono registrate intensità precipitative puntuali fino a molto forti e cumulate localmente fino a molto elevate".

"Piogge e rovesci fino a forti hanno invece interessando alcune località dell'area E. A livello areale nelle ultime 12 ore sono state raggiunte cumulate tra elevate e molto elevate sulla zona A, elevate sulle zone B, C, D ed E. Attualmente le precipitazioni stanno insistendo in particolare sui rilievi del Levante, con interessamento parziale anche delle aree costiere".

"A Ponente e sul Centro, dopo il transito delle piene che, in alcuni bacini (Argentina, Armea), hanno portato a locali esondazioni nel corso del pomeriggio, si sta osservando una generalizzata lenta discesa dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con valori attuali ampiamente superiori a quelli ordinari - proseguono da Arpal - A Levante, invece, per via delle piogge delle ultime 3-6 ore stanno tuttora rispondendo i maggiori corsi d'acqua, Trebbia e Aveto in zona E, Entella, Vara e Magra in zona C, con i massimi livelli idrometrici registrati sino ad ora prossimi o di poco superiori alla soglia di piene rive".

"Il picco di piena dell'Entella è da poco transitato nelle sezioni focive dopo aver inondato alcune aree golenali lungo l'asta terminale. Livello attualmente in lenta discesa. Picco transitato anche su Aveto e Trebbia ampiamente contenuto in alveo. Sul Vara il picco di piena è transitato nelle sezioni di monte, sta raggiungendo la sezione strumentata di Piana Battolla, ed è destinato a raggiungere la confluenza con il Magra Toscano, la cui piena è ancora in formazione, e transitare nell'asta terminale del Magra nel corso della tarda serata, prime ore della notte, ampiamente contenuto in alveo".

"Venti di burrasca forte hanno interessato ampie porzioni del territorio regionale con raffiche di oltre 150 km/h sui rilievi (massimo di 161 km/h registrato dalla stazione di Ronco Scrivia-Tana d'Orso), fino a 80-100 km/h lungo le aree costiere (Marina di Loano, Framura, Corniolo). Mare agitato con periodo d'onda di 8-9 secondi. Per gli ulteriori approfondimenti https://allertaliguria.regione.liguria.it" concludono da Arpal.

Intanto le zone A, B, D sono passate in arancione fino alle ore 24.Restano in allerta rossa fino a mezzanotte le zone C ed E.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.