Cairo, l'ordinanza 'anti slot' resta valida: il Tar boccia il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai

Vittoria per il comune di Cairo Montenotte. L'ordinanza anti slot resta valida. Il Tar ha bocciato il ricorso presentato dalla Federazione Italiana Tabaccai.

Come noto, tale ordinanza regola gli orari di esercizio delle sale scommesse e delle sale videolottery nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago, stabilendo il divieto di esercizio e utilizzo dalle 7 del mattino alle 19 di sera.

Per quanto riguarda le multe, il Tar ha deciso di abbassare l'importo delle sanzioni per chi sorpreso a non rispettare il divieto.